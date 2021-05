Daydreamer, trama 12 maggio 2021: il fallimento di Sanem (Di mercoledì 12 maggio 2021) trama Daydreamer 12 maggio 2021 con la Aydin che si troverà a dover scegliere come andare avanti dopo un piano del tutto fallimentare. Che cosa sta per accadere in Turchia? L'idea di Sanem Nuova puntata Daydreamer 12 maggio 2021 con colpi di scena e decisioni che riguardano Sanem, che dovrà in qualche modo risolvere una situazione annosa. Siamo rimasti con l'addio di Can al padre Aziz che ha voluto lasciare la Turchia per raggiungere Amsterdam perché stufo del comportamento della compagna, similare a quello dell'ex moglie Huma. Nel frattempo la Aydin è sempre più gelosa di Ayca che sembra essere la donna perfetta per il Divit, mentre lui continua a non ricordarsi della sua relazione con Sanem: per questo motivo è ben ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 maggio 2021)12con la Aydin che si troverà a dover scegliere come andare avanti dopo un piano del tutto fallimentare. Che cosa sta per accadere in Turchia? L'idea diNuova puntata12con colpi di scena e decisioni che riguardano, che dovrà in qualche modo risolvere una situazione annosa. Siamo rimasti con l'addio di Can al padre Aziz che ha voluto lasciare la Turchia per raggiungere Amsterdam perché stufo del comportamento della compagna, similare a quello dell'ex moglie Huma. Nel frattempo la Aydin è sempre più gelosa di Ayca che sembra essere la donna perfetta per il Divit, mentre lui continua a non ricordarsi della sua relazione con: per questo motivo è ben ...

Advertising

infoitcultura : Daydreamer, trama 11 maggio 2021: un altro doloroso addio per Can - redazionetvsoap : #daydreamer #anticipazioni La #trama di #domani, #12maggio - infoitcultura : Daydreamer, trama 10 maggio 2021: la mossa di Emre - ItsLucyEm : DayDreamer, trama 14 maggio: Can conduce Sanem al mare perché vuole stare da solo con lei - ItsLucyEm : DayDreamer, trama 13 maggio: Sanem dice a Can di sapere che non prova nulla per lei -