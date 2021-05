Cambio dei parametri, le Regioni al Governo: "Far valere l'incidenza ma con un numero minimo di tamponi" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una revisione che evita la tendenza a fare meno test per avere meno diagnosi. Oggi l'incontro dei presidenti con i ministri Speranza e Gelmini Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una revisione che evita la tendenza a fare meno test per avere meno diagnosi. Oggi l'incontro dei presidenti con i ministri Speranza e Gelmini

Advertising

manzotti_angelo : RT @Cisl_Umbria: Oggi #12maggio la #CislUmbria, con rappresentanti dei territori e delle categorie, alla manifestazione di #CgilCislUil #Um… - Cisl_Umbria : Oggi #12maggio la #CislUmbria, con rappresentanti dei territori e delle categorie, alla manifestazione di… - GigiEinaudi : RT @merlinoontheweb: Se siete dei lavoratori perennemente davanti a un pc, secondo il dlgs 81/2008, avete diritto a 15 minuti di pausa o a… - merlinoontheweb : Se siete dei lavoratori perennemente davanti a un pc, secondo il dlgs 81/2008, avete diritto a 15 minuti di pausa o… - GiacomiAlessio : @Aleeegue @nickwolff__ 2 minuti di 'highlights' in cui non fa un gol, non fa un assist, non fa un cambio gioco, non… -