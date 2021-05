Calcio: sindaco sardo, cittadinanza onoraria a Mazzoleni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo Benevento - Cagliari contro di lui c'è anche una interrogazione parlamentare. Ma a Dualchi, paese di 600 anime in provincia di Nuoro, per l'arbitro Var Paolo Mazzoleni è pronta la cittadinanza ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo Benevento - Cagliari contro di lui c'è anche una interrogazione parlamentare. Ma a Dualchi, paese di 600 anime in provincia di Nuoro, per l'arbitro Var Paoloè pronta la...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio sindaco Calcio: sindaco sardo, cittadinanza onoraria a Mazzoleni ... moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Se tacciamo è chiaro che questo spettacolo ...- chiude Piras - saremo lieti di ospitare nel nostro Comune Mazzoleni come simbolo di un calcio pulito ...

Il Trapani può rinascere: due manifestazioni d'interesse ...nella giornata di ieri sono pervenute due manifestazioni d'interesse per far ripartire il calcio in ... Nei prossimi giorni - si legge - il sindaco Giacomo Tranchida insedierà il tavolo tecnico composto ...

Calcio: sindaco sardo, cittadinanza onoraria a Mazzoleni ANSA Nuova Europa Benevento-Cagliari, interviene anche Solinas: “Polemiche pretestuose” Sulle polemiche scatenate dopo la partita Benevento-Cagliari – dopo le parole del sindaco della città campana Clemente Mastella , che ha annunciato una interrogazione parlamentare sul caso – intervien ...

Clamoroso in Sardegna, sindaco propone cittadinanza onoraria a Mazzoleni Cagliari – Dopo Benevento–Cagliari contro l’arbitro Mazzoleni di Bergamo è stata presentata una interrogazione parlamentare da parte di Sandra Lonardo. Ma a Dualchi, paese di 600 anime in provincia di ...

