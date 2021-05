Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,47%) (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Borsa di Tokyo tenta un recupero a inizio contrattazioni, dopo aver fatto segnare la maggiore flessione da fine febbraio nella seduta di ieri, al pari degli indici azionari Usa, a causa dei timori ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Laditenta un recupero a inizio contrattazioni, dopo aver fatto segnare la maggiore flessione da fine febbraio nella seduta di ieri, al pari degli indici azionari Usa, a causa dei timori ...

Advertising

infoiteconomia : Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,93%) – - giornaleradiofm : Approfondimenti: Borsa: Tokyo, apertura in rialzo ( 0,47%): (ANSA) - TOKYO, 12 MAG - La Borsa di Tokyo tenta un rec… - iconanews : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,47%) - infoiteconomia : *** Borsa Tokyo: tonfo Nasdaq affossa high tech, Nikkei chiude in calo del 3,1% - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Alla deriva la borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia -