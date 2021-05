Battibecco Lautaro Conte: scintille tra i due. La ricostruzione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Al momento della sostituzione Lautaro Martinez ha detto qualcosa a Conte che gli avrebbe risposto «Sto fenomeno». La ricostruzione Piccolo caso durante Inter-Roma. Al momento della sostituzione Lautaro Martinez ha battibeccato con Antonio Conte. I due non se le sono mandati a dire e solo Oriali ha calmato l’attaccante argentino che si era seduto in panchina dopo aver calciato violentemente una bottiglietta. Il Toro era sua volta subentrato nella prima frazione di gioco al posto dell’infortunato Sanchez e in panchina ha avuto da ridire con il tecnico nerazzurro che ha reagito rimproverando per l’atteggiamento il suo giocatore: «Porta rispetto, con chi ce l’hai tu? Mai più queste reazioni, fenomeno…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Al momento della sostituzioneMartinez ha detto qualcosa ache gli avrebbe risposto «Sto fenomeno». LaPiccolo caso durante Inter-Roma. Al momento della sostituzioneMartinez ha battibeccato con Antonio. I due non se le sono mandati a dire e solo Oriali ha calmato l’attaccante argentino che si era seduto in panchina dopo aver calciato violentemente una bottiglietta. Il Toro era sua volta subentrato nella prima frazione di gioco al posto dell’infortunato Sanchez e in panchina ha avuto da ridire con il tecnico nerazzurro che ha reagito rimproverando per l’atteggiamento il suo giocatore: «Porta rispetto, con chi ce l’hai tu? Mai più queste reazioni, fenomeno…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

alemassini_ : RT @seaofire: Zazzaroni che si affretta per scrivere del battibecco Conte-Lautaro: - SimplyATwat : RT @seaofire: Zazzaroni che si affretta per scrivere del battibecco Conte-Lautaro: - ooverthink : RT @irrebirra: questo battibecco conte-lautaro già lo vedo sulle prime pagine di domani perché di merda da spalarci addosso non c’è mai abb… - borgo7 : RT @seaofire: Zazzaroni che si affretta per scrivere del battibecco Conte-Lautaro: - Ste_Gualdoni : RT @MarcoZH11: Il battibecco dalla panchina tra #Conte e #Lautaro dopo la sostituzione: -

Ultime Notizie dalla rete : Battibecco Lautaro Inter, furia Lautaro contro Conte: brutto battibecco in panchina 2 Dopo averlo inserito a partita in corsa al posto dell'infortunato Sanchez, Antonio Conte sceglie di sostituire Lautaro Martinez nella rirpesa per dare spazio ad Andrea Pinamonti, ma la punta argentina non gradisce il cambio. Uscendo la punta ha guardato male l'allenator rivolgendogli poi frasi che Conte non ha ...

Inter - Roma, Lautaro contro Conte al momento dello scambio: è scontro Battibecco tra Antonio Conte e Lautaro Martinez al momento del cambio dell'argentino nel secondo tempo di Inter - Roma. L'attaccante - a sua volta subentrato nella prima frazione di gioco al posto ...

Battibecco Lautaro Conte: scintille tra i due. La ricostruzione Calcio News 24 Conte e Lautaro litigano in campo: “Zitto, fenomeno del ca**o” Lautaro Martinez entra in campo al 36' ma viene sostituito da Conte sul finire della partita tra Inter e Roma. L’argentino la prende male, guarda Conte che non gli dice nulla. Lautaro tornando in panc ...

Inter-Roma, scintille Lautaro Martinez-Conte al momento della sostituzione Nonostante lo Scudetto già matematicamente conquistato, l'Inter non allenta la tensione e continua a giocare ogni gara come se fosse decisiva. A testimonianza di ciò, anche il battibecco tra Lautaro M ...

2 Dopo averlo inserito a partita in corsa al posto dell'infortunato Sanchez, Antonio Conte sceglie di sostituireMartinez nella rirpesa per dare spazio ad Andrea Pinamonti, ma la punta argentina non gradisce il cambio. Uscendo la punta ha guardato male l'allenator rivolgendogli poi frasi che Conte non ha ...tra Antonio Conte eMartinez al momento del cambio dell'argentino nel secondo tempo di Inter - Roma. L'attaccante - a sua volta subentrato nella prima frazione di gioco al posto ...Lautaro Martinez entra in campo al 36' ma viene sostituito da Conte sul finire della partita tra Inter e Roma. L’argentino la prende male, guarda Conte che non gli dice nulla. Lautaro tornando in panc ...Nonostante lo Scudetto già matematicamente conquistato, l'Inter non allenta la tensione e continua a giocare ogni gara come se fosse decisiva. A testimonianza di ciò, anche il battibecco tra Lautaro M ...