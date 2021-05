Arcilesbica accusata di transfobia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Imbrattata ieri sera la sede nazionale di Bologna di. Ignoti hanno lasciato una scritta con un insulto e hanno cancellato il nome dell’associazione con la vernice nera. Con mano evidentemente e visibilmente maschia e testosteronica, checché se ne voglia dire. Lo Spray ha rivelato il maschilismo tossico degli autori trans. Contro le femministe e lesbiche. L’accusa di violenza fascista era già pronta ma è dovuto rimanere in canna. A parte la facile ironia, sono gesti esecrabili che rivelano l’assolutismo e la violenza di fondo di chi sostiene l’approvazione di un disegno liberticida ed assolutista. Arcistronze e Rabbia Trans campeggiano ora sulla facciata della sede di. Le reazioni “Gli insulti, firmati con il nome di ‘rabbia trans’, dipendono dal fatto cheappoggia la legge contro l’omofobia ma ...

