Antonella Ferrari | chi è l’attrice | la malattia e la sua carriera

Leggi su ck12

(Di mercoledì 12 maggio 2021) «Io non sono la sclerosi multipla»: lo grida con forza sul palco del Festival di Sanremo. Chi èe ballerina. Sul palco dell’Ariston ha usato una stampella coloratissima, decorata con grandi fiori in aperto omaggio al Festival di Sanremo. Quelle stampelle colorate che sono ormai un suo tratto distintivo.e scrittrice con la sclerosi multipla,è stata tra gli ospiti della terza serata di Sanremo 2021, da vent’anni è madrina dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), con un estratto dal suo spettacolo “Più forte del destino”. Sul palco di Sanremo urla a gran voce «Io non sono la sclerosi multipla, sono»:. Chi è...