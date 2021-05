Anticipazioni Uomini e Donne | Ida dimentica Riccardo con un altro corteggiatori

Leggi su kronic

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Durante il dating show condotto da Maria De Filippi,non mancano mai i colpi di scena: Idacon un nuovo cavaliere. Ecco i dettagli della vicenda Curiosità (Foto web)Il dating showlancia sempre dei grandissimi colpi di scena che sorprendono sempre il pubblico italiano appassionato delle storie d’amore che si creano nel programma e delle eventuali frequentazioni. Il programma dal 1996 va in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio dal lunedì al venerdì. Tra levi è il ritorno di Gemma Galgani, una delle più acclamate dal pubblico, bella e dolce in cerca dell’amore che da più di dieci anni tarda ad arrivare. Ella stava uscendo con Aldo e inizia a sentire un sentimento oltre l’amicizia per lui, ...