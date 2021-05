Ancora sangue sulle strade del Salento, 24enne muore in ospedale dopo incidente con il motorino (Di mercoledì 12 maggio 2021) GALLIPOLI - Un giovane di 24 anni di nazionalità ghanese è morto la scorsa notte nell'ospedale di Gallipoli dov'era stato ricoverato in seguito ad un incidente stradale . Il 24enne era alla guida del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 12 maggio 2021) GALLIPOLI - Un giovane di 24 anni di nazionalità ghanese è morto la scorsa notte nell'di Gallipoli dov'era stato ricoverato in seguito ad unstradale . Ilera alla guida del ...

