Ursula Von der Leyen diventa nonna: “Che momento magico, la mia prima nipotina” (Di martedì 11 maggio 2021) “Che momento magico, la mia prima nipotina”. Con questa frase la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ha annunciato su Instagram di essere diventata nonna per la prima volta. La presidente ha poi aggiunto nel post anche l’hashtag #nonnaorgogliosa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ursula von der Leyen (@UrsulavonderLeyen) Accanto alle parole, von der Leyen ha postato una sua foto con la bambina appena nata in braccio. La presidente della Commissione, che ha 7 figli, ha parlato della nascita della sua nipotina a Strasburgo, durante la Conferenza ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) “Che, la mia”. Con questa frase la presidente della Commissione UeVon derha annunciato su Instagram di esseretaper lavolta. La presidente ha poi aggiunto nel post anche l’hashtag #orgogliosa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso davon der(@vonder) Accanto alle parole, von derha postato una sua foto con la bambina appena nata in braccio. La presidente della Commissione, che ha 7 figli, ha parlato della nascita della suaa Strasburgo, durante la Conferenza ...

