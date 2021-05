Thor: Love and Thunder, una settimana di riprese a New York in estate (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo la fine delle riprese australiane di Thor: Love and Thunder, la produzione si sposterà a New York in estate per un'ulteriore settimana di riprese. Thor: Love and Thunder sarà girato a New York quest'estate per una settimana. I Marvel Studios avevano originariamente annunciato il quarto film del franchise di Thor di Chris Hemsworth nell'estate del 2019, confermando il ritorno di Taika Waititi alla regia. La produzione di Thor: Love and Thunder ha preso il via a inizio 2021 in Australia e avrebbe ora concluso la prima leg, in attesa di spostarsi negli Stati Uniti ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo la fine delleaustraliane diand, la produzione si sposterà a Newinper un'ulteriorediandsarà girato a Newquest'per una. I Marvel Studios avevano originariamente annunciato il quarto film del franchise didi Chris Hemsworth nell'del 2019, confermando il ritorno di Taika Waititi alla regia. La produzione diandha preso il via a inizio 2021 in Australia e avrebbe ora concluso la prima leg, in attesa di spostarsi negli Stati Uniti ...

Advertising

b3ll4mybl4k3 : RT @nasoliscio: questa estate filmeranno thor love and thunder a new york mi sentite piangere di gioia - nasoliscio : questa estate filmeranno thor love and thunder a new york mi sentite piangere di gioia - Mauxa : Il film #thorloveandthunder le novità - pastalsalmon : RT @_roadtosaturn: Taika waititi ci sta provando in tutti i modi a darci dei personaggi bisessuali e quel cesso della disney continua ad os… - battistidocet : RT @_roadtosaturn: Taika waititi ci sta provando in tutti i modi a darci dei personaggi bisessuali e quel cesso della disney continua ad os… -