Switch ha sia giochi cheuna calcolatrice nel suo Nintendo eShop

Switch ha sia giochi che...una calcolatrice nel suo Nintendo eShop (Di martedì 11 maggio 2021) Come senza dubbio i giocatori sapranno, l'eShop di Nintendo Switch riceve una nuova ondata di titoli tra cui scegliere ogni settimana che passa. Naturalmente, i nuovi arrivi di ogni settimana variano in genere, budget e qualità, ma questa settimana nello store è apparso qualcosa di...leggermente diverso. Ebbene, se non ve ne foste accorti, Nintendo Switch otterrà una calcolatrice. Sì, avete letto bene, una calcolatrice. Com'è palese, l'applicazione si chiama "Calculator" e verrà lanciata domani 12 maggio al prezzo di 8,99 euro. Di certo si tratta di una cifra importante per una calcolatrice, soprattutto perché sia sugli smartphone che su PC si può usufruire di una calcolatrice interna gratuita. La descrizione ufficiale ... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021) Come senza dubbio i giocatori sapranno, l'diriceve una nuova ondata di titoli tra cui scegliere ogni settimana che passa. Naturalmente, i nuovi arrivi di ogni settimana variano in genere, budget e qualità, ma questa settimana nello store è apparso qualcosa di...leggermente diverso. Ebbene, se non ve ne foste accorti,otterrà una. Sì, avete letto bene, una. Com'è palese, l'applicazione si chiama "Calculator" e verrà lanciata domani 12 maggio al prezzo di 8,99 euro. Di certo si tratta di una cifra importante per una, soprattutto perché sia sugli smartphone che su PC si può usufruire di unainterna gratuita. La descrizione ufficiale ...

