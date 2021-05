Sparatoria in una scuola russa: bilancio drammatico di almeno 11 morti (Di martedì 11 maggio 2021) La città di Kazan in Russia è sconvolta da quanto avvenuto poco fa, quando due uomini armati hanno fatto il loro ingresso in una scuola e hanno preso in ostaggio otto bambini e due insegnanti. Secondo il Canale 112 due giovani si sono introdotti nella scuola e hanno cominciato ad aprire il fuoco nel corridoio. Non c’erano bambini nel corridoio dato che le lezioni erano già cominciate e quindi tutti gli alunni si trovavano nelle varie aule. Leggi anche -> Usa: le cinque stragi più sanguinose della storia, tutte con armi da fuoco Alcuni testimoni hanno riferito che molti bambini e il personale hanno preso a scappare dalle finestre quando i due giovani hanno cominciato a uccidere i loro compagni di scuola. Il bilancio è drammatico, inizialmente si credeva che ci fossero solo 7 ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 11 maggio 2021) La città di Kazan in Russia è sconvolta da quanto avvenuto poco fa, quando due uomini armati hanno fatto il loro ingresso in unae hanno preso in ostaggio otto bambini e due insegnanti. Secondo il Canale 112 due giovani si sono introdotti nellae hanno cominciato ad aprire il fuoco nel corridoio. Non c’erano bambini nel corridoio dato che le lezioni erano già cominciate e quindi tutti gli alunni si trovavano nelle varie aule. Leggi anche -> Usa: le cinque stragi più sanguinose della storia, tutte con armi da fuoco Alcuni testimoni hanno riferito che molti bambini e il personale hanno preso a scappare dalle finestre quando i due giovani hanno cominciato a uccidere i loro compagni di. Il, inizialmente si credeva che ci fossero solo 7 ...

