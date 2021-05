Sparatoria in una scuola in Russia: almeno 9 morti (Di martedì 11 maggio 2021) almeno nove persone sono state uccise in una Sparatoria avvenuta stamattina in una scuola della città russa di Kazan. Secondo quanto riporta la stampa russa, un insegnante e otto bambini hanno perso la vita mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. Secondo una fonte citata dall’agenzia di stampa Interfax, le forze di sicurezza hanno fermato un adolescente di 17 anni che potrebbe aver compiuto la strage insieme a un secondo aggressore. Secondo l’amministrazione locale, i bambini sono stati evacuati e sono state rafforzate le misure di sicurezza in tutte le istituzioni educative di Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan. Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021)nove persone sono state uccise in unaavvenuta stamattina in unadella città russa di Kazan. Secondo quanto riporta la stampa russa, un insegnante e otto bambini hanno perso la vita mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. Secondo una fonte citata dall’agenzia di stampa Interfax, le forze di sicurezza hanno fermato un adolescente di 17 anni che potrebbe aver compiuto la strage insieme a un secondo aggressore. Secondo l’amministrazione locale, i bambini sono stati evacuati e sono state rafforzate le misure di sicurezza in tutte le istituzioni educative di Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan.

