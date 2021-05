Sostegni Bis, in mattinata riunione governo. Tutte le misure sul tavolo (Di martedì 11 maggio 2021) Fondo perduto, superbonus imprese, cartelle esattoriali, prima casa giovani, aiuti famiglie, reddito di emergenza, bonus stagionali, abolizione ticket per i pazienti long covid. Questi gli 8 punti che – secondo quanto anticipa l’Adnkronos – costituiscono l’impianto del decreto Sostegni bis. misure sul tavolo della cabina di regia, con il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza, convocata oggi alle 11.30 a Palazzo Chigi. Il governo punta ad approvare il dl in un Consiglio dei ministri giovedì ma non si escludono slittamenti di qualche giorno dovuti alle divergenze emerse all’interno della maggioranza. In particolare a far salire la tensione sul decreto Sostegni bis nella maggioranza è la questione del sistema dei contributi a fondo perduto che prevede una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) Fondo perduto, superbonus imprese, cartelle esattoriali, prima casa giovani, aiuti famiglie, reddito di emergenza, bonus stagionali, abolizione ticket per i pazienti long covid. Questi gli 8 punti che – secondo quanto anticipa l’Adnkronos – costituiscono l’impianto del decretobis.suldella cabina di regia, con il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza, convocata oggi alle 11.30 a Palazzo Chigi. Ilpunta ad approvare il dl in un Consiglio dei ministri giovedì ma non si escludono slittamenti di qualche giorno dovuti alle divergenze emerse all’interno della maggioranza. In particolare a far salire la tensione sul decretobis nella maggioranza è la questione del sistema dei contributi a fondo perduto che prevede una ...

