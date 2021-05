“Sei una mezza s***”. Isola dei famosi, ennesima gaffe di Akash Kumar. E volano stracci tra lui ed Elettra Lamborghini (Di martedì 11 maggio 2021) Povero Akash Kumar, all’Isola dei famosi non gliene va bene manco mezza! Il modello dagli occhi di ghiaccio continua a fare errori su errori. Siamo alla puntata del 10 maggio e Ilary Blasi decide di dargli un po’ di visibilità. Gli dà così un compito: vincere una prova fisica, due minuti appeso ad una trave, e regalare alle due concorrenti dell’Isola Imboscadissima della pasta. Akash Kumar parte con forza: mostra di fare gli addominali, dicendo che la prova è semplice e ce la farà sicuramente. Peccato che a un minuto dall’inizio è già a terra. Niente da fare per Akash Kumar: la prova fallisce e in studio non mancano commenti ironici e sarcastici. “Che figura di merd*!” commenta lui. Il commento finale è però quello di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Povero, all’deinon gliene va bene manco! Il modello dagli occhi di ghiaccio continua a fare errori su errori. Siamo alla puntata del 10 maggio e Ilary Blasi decide di dargli un po’ di visibilità. Gli dà così un compito: vincere una prova fisica, due minuti appeso ad una trave, e regalare alle due concorrenti dell’Imboscadissima della pasta.parte con forza: mostra di fare gli addominali, dicendo che la prova è semplice e ce la farà sicuramente. Peccato che a un minuto dall’inizio è già a terra. Niente da fare per: la prova fallisce e in studio non mancano commenti ironici e sarcastici. “Che figura di merd*!” commenta lui. Il commento finale è però quello di ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Una volta che sei diventato maestro in una cosa, diventa subito allievo in un’altra» (Gerhart Hauptmann). Buong… - luigidimaio : Forza @virginiaraggi, sei una risorsa preziosa per il @Mov5Stelle. A Roma #AvantiConCoRaggio ???????? - giomalago : Non hai vinto ma dimostrato, una volta di più, che sei un campione all'altezza di ogni sfida. Orgogliosi di te,… - FilippoDeSa : #Clubhouse ha solo difetti. Un podcast che non puoi risentire, una radio che puoi ascoltare solo se sei ios, un fo… - prettyplumers : RT @_Costanza__: Disarmante. Sei di una bellezza disarmante?? #Amici20 #amemici20 -