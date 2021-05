Scegliere l’università | tre cose che nessuno ti dice

Leggi su vanityfair

(Di martedì 11 maggio 2021) A luglio saranno dieci anni esatti dal mio esame di maturità. Dieci anni da quando ho salutato il mio banco in terza fila, dieci anni da quando ho smesso di aspettare settembre solo per comprare la Smemoranda, dieci anni da quando mi sono chiesta per la prima volta «E adesso che si fa?».