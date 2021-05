Sampdoria-Spezia 12 maggio ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di martedì 11 maggio 2021) Il derby ligure alternativo di questa stagione arriva in un momento particolarmente delicato per lo, che come da previsioni ha dovuto lasciare spazio alla furia del Napoli che corre per la Champions League e una classifica che ha assoluto bisogno di punti per evitare di dare vita a una volata nelle ultime tre giornate InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sampdoria-Spezia, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Sampdoria-Spezia, le formazioni ufficiali - TuttoFanta : ? #FormazioniUfficiali #SampdoriaSpezia? ?#SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ve… - SPress24 : Le Formazioni Ufficiali di Bologna-Genoa e Sampdoria-Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Spezia

Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 36ª ...D'Aversa(4 - 4 - 2) : Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri(4 - 3 - 3) : ...Ranieri si affida alla coppia Quagliarella-Gabbiadini, Italiano con il tridente Farias, Saponara, Piccoli. Tutto pronto per il derby ligure ...Si gioca Sassuolo-Juventus, gara valida per la 36/a giornata del campionato di Serie A, in programma il 12 maggio 2021 alle ore 20:45.