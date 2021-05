Salario minimo, Di Maio: “È misura fondamentale in questo momento. Ne parliamo dal 2013 e siamo tra i pochi in Ue a non averlo” (Di martedì 11 maggio 2021) “Ne parliamo dal 2013 e in un momento in cui l’Italia, come gli altri Paesi nel mondo, viene colpito dalla crisi economica scatenata dalla crisi sanitaria siamo tra i pochissimi stati in Europa a non avere un Salario minimo: 21 stati membri su 27 hanno una forma di Salario minimo per legge. È una misura fondamentale in questo momento di pandemia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso del suo intervento nel corso dell’incontro online trasmesso in diretta Facebook dedicato alla proposta del Movimento 5 stelle sul Salario minimo (rivedi la diretta). Al dibattito, moderato dalla giornalista del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) “Nedale in unin cui l’Italia, come gli altri Paesi nel mondo, viene colpito dalla crisi economica scatenata dalla crisi sanitariatra issimi stati in Europa a non avere un: 21 stati membri su 27 hanno una forma diper legge. È unaindi pandemia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, nel corso del suo intervento nel corso dell’incontro online trasmesso in diretta Facebook dedicato alla proposta del Movimento 5 stelle sul(rivedi la diretta). Al dibattito, moderato dalla giornalista del ...

