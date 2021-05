Russia | strage in una scuola | uccisi 8 studenti e un insegnante

(Di martedì 11 maggio 2021) Due persone hanno aperto il fuoco in unasuperiore a Kazan, nel Centro della, uccidendo almeno 9 persone, 8e un. Secondo l agenzia Ria Novosti stato arrestato un ...

Advertising

Resistenza15 : @sarcangeli @franziskanava A Madrid la strage c'è stata mentre erano in LD. Negli ultimi mesi hanno aperto tutto, e… - Stefania_Cixi69 : @francescobei A parte che mi sembra che siamo messi peggio noi che la Cina o la Russia... Ma che cazz c'è da gioire… - missonostufata : @francescobei Si sono sparati proprio il loro casalingo. Acqua sporca. Se fosse vera la tua cazzata ci sarebbe una… - ddarkk0 : I sovranisti chiedono ormai a #Fedez un parere su tutto. Io invece chiedo loro: 1_ Dove sono i 49 milioni? 2_ Quali… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia strage

... aveva " da Presidente - da un lato sottovalutato la pandemia che facevaproprio tra i più ... di assomigliare tale e quale a quello della Guerra Fredda: la coppia formata dae Cina. ...... Moschea al - Aqsa è una vera' 'Quanto avviene nella Moschea al - Aqsa è una verae ... Papa: 'Basta violenze' Usa,, Ue e Onu hanno espresso 'profonda preoccupazione' per gli scontri ...Due persone hanno aperto il fuoco in una scuola superiore a Kazan, nel Centro della Russia, uccidendo almeno 9 persone , 8 studenti e un insegnante. Secondo ...Due persone hanno aperto il fuoco in una scuola superiore a Kazan, nel Centro della Russia, uccidendo almeno 9 persone, 8 studenti e un insegnante. Secondo ...