Russia, sparatoria in una scuola: 11 morti e 32 feriti (Di martedì 11 maggio 2021) Pesante il bilancio di una sparatoria in una scuola in Russia: 11 morti, tra cui 10 studenti, e almeno 32 feriti (Screenshot video)Da quando Joe Biden si è insediato alla Casa Bianca la tensione è alle stelle tra gli Stati Uniti e la Russia: a minare le loro relazioni diplomatiche i dossier relativi all'Ucraina, ad Alexej Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin, rinchiuso in carcere e di cui la comunità internazionale reclama il rilascio, e le accuse di Washington a Mosca di interferenze tramite la diffusione di fake news nell'ultima campagna elettorale per le presidenziali per screditare lo sfidante Biden e favorire la riconferma del Presidente in carica, il tycoon Donald Trump. Ebbene, sotto un punto di vista, tragico purtroppo, quello delle sparatorie nelle scuole, le ...

