Roma, ruba una bici elettrica e va a passeggio tra i Fori: rintracciato 25enne (Di martedì 11 maggio 2021) Una bella giornata di sole ed un giro in bicicletta – rigorosamente elettrica – per le vie dei Fori Imperiali; questa è una delle modalità in cui tanti cittadini stanno passando i propri weekend nella Capitale. Peccato che, a volte, capiti di beccare furbetti e ladri: ed è proprio quel che è successo ai Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia. Un ragazzo di 25 anni, originario della Guinea, già conosciuto alle forze dell'ordine è stato notato mentre – pedalando – si è irrigidito alla vista dei militari. I Carabinieri, notando il comportamento sospetto, l'hanno fermato per un controllo. Ci hanno messo poco a scoprire che la bicicletta – del valore di circa 900 euro – fosse stata rubata; il furto era avvenuto il marzo scorso denunciato ai Carabinieri Stazione Roma ...

