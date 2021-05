Roma, cuoca violentata nella mensa di una scuola e chiusa in uno sgabuzzino dall’aggressore (Di martedì 11 maggio 2021) Una cuoca è stata violentata all’interno dei locali della mensa di una scuola a Roma. E’ accaduto stamattina al Torrino, alla periferia Sud della città. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 10, uno sconosciuto è entrato da un ingresso secondario, forse per rubare, e ha aggredito una delle cuoche, abusando di lei e poi rinchiudendola in uno sgabuzzino. Sono in corso indagini per risalire al responsabile. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia la violenza si è consumata nell’istituto Santa Chiara di via Caterina Troiani. A dare l’allarme sarebbe stata la stessa vittima rinchiusa nel ripostiglio: la donna ha contattato con il suo cellulare la dirigente. Sul posto gli agenti del commissariato Spinaceto e della Squadra Mobile di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Unaè stataall’interno dei locali delladi una. E’ accaduto stamattina al Torrino, alla periferia Sud della città. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 10, uno sconosciuto è entrato da un ingresso secondario, forse per rubare, e ha aggredito una delle cuoche, abusando di lei e poi rinchiudendola in uno. Sono in corso indagini per risalire al responsabile. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia la violenza si è consumata nell’istituto Santa Chiara di via Caterina Troiani. A dare l’allarme sarebbe stata la stessa vittima rinnel ripostiglio: la donna ha contattato con il suo cellulare la dirigente. Sul posto gli agenti del commissariato Spinaceto e della Squadra Mobile di ...

