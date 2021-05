Protesta di Greenpeace | «Eni fa solo greenwashing e punta ancora su gas fossile e petrolio»

(Di martedì 11 maggio 2021) Alla vigilia dell’assemblea dei soci di ENI, attiviste e attivisti disono in azione da questa mattina a Roma, di fronte al quartier generale del colosso petrolifero italiano, per svelare il bluff dell’azienda chesulper continuare a estrarre e bruciare impunemente gas. Sul laghetto antistante il palazzo di ENI è stata collocata la riproduzione galleggiante di un iceberg che si scioglie, a testimonianza dei drammatici impatti dell’emergenza climatica. Un gruppo di attiviste e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Un iceberg galleggia sul laghetto artificiale davanti al quartier generale dell'Eni a Roma; è la singolarepacifica degli attivisti diItalia per manifestare, alla vigilia dell assemblea dei soci, contro l'azienda accusata di fare 'greenwashing' senza smettere, però, di puntare su ......tentativo dio di critica sul nascere. Queste e altre pratiche di intimidazione legale sono sempre più usate in tutti i paesi europei come evidenziato nel rapporto pubblicato da...Roma, 11 mag. (askanews) - Un iceberg galleggia sul laghetto artificiale davanti al quartier generale dell'Eni a Roma; è la singolare ...“Svelare il bluff dell’azienda che punta sul greenwashing per continuare a estrarre e bruciare impunemente gas fossile e petrolio”. Queste le motivazioni che hanno portato gli attivisti di Greenpeace ...