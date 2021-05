Ponte sullo Stretto, assemblea congiunta M5s. Cancelleri: “Ho sentito Conte, ci vuole una commissione per approfondire il progetto” (Di martedì 11 maggio 2021) I parlamentari M5s si sono riuniti in videoconferenza per un’assemblea congiunta per parlare del progetto sul Ponte sullo Stretto. L’incontro è stato richiesto dopo che il ministero dei Trasporti ha parlato di “profonde motivazioni per realizzarlo” e, soprattutto, dopo che il sottosegretario M5s Giancarlo Cancelleri si è detto a favore. I 5 stelle però sono da sempre profondamente contrari alla costruzione dell’infrastruttura e dopo l’uscita del leader siciliano sono tanti i malumori. “Oggi pomeriggio ho sentito Conte”, ha detto Cancelleri intervenendo in assemblea, “ci siamo confrontati e siamo arrivati alla conclusione che sarebbe bene costituire una commissione del M5s per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) I parlamentari M5s si sono riuniti in videoconferenza per un’per parlare delsul. L’incontro è stato richiesto dopo che il ministero dei Trasporti ha parlato di “profonde motivazioni per realizzarlo” e, soprattutto, dopo che il sottosegretario M5s Giancarlosi è detto a favore. I 5 stelle però sono da sempre profondamente contrari alla costruzione dell’infrastruttura e dopo l’uscita del leader siciliano sono tanti i malumori. “Oggi pomeriggio ho”, ha dettointervenendo in, “ci siamo confrontati e siamo arrivati alla conclusione che sarebbe bene costituire unadel M5s per ...

