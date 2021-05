PlayStation: i Days of Play 2021 stanno per tornare con sconti su giochi PS5 e PS4 e molto altro (Di martedì 11 maggio 2021) Sony ha voluto ringraziare la comunità PlayStation per il continuo supporto, da qui l'annuncio della promozione Days of Play 2021, l'evento che si è tenuto negli ultimi anni e con il quale tutti gli utenti avranno accesso a tante ricompense molto speciali. Gli sconti Days of Play saranno disponibili alla fine del mese e includeranno titoli software per PS4 e PS5, altri prodotti selezionati e molto altro ancora. I prodotti in offerta e i prezzi variano in base all'area geografica. A breve saranno disponibili ulteriori dettagli da condividere, soprattutto per quanto riguarda la lista di giochi che avranno uno sconto. Se siete tra coloro che ancora non hanno provato il vantaggio della ... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021) Sony ha voluto ringraziare la comunitàper il continuo supporto, da qui l'annuncio della promozioneof, l'evento che si è tenuto negli ultimi anni e con il quale tutti gli utenti avranno accesso a tante ricompensespeciali. Gliofsaranno disponibili alla fine del mese e includeranno titoli software per PS4 e PS5, altri prodotti selezionati eancora. I prodotti in offerta e i prezzi variano in base all'area geografica. A breve saranno disponibili ulteriori dettagli da condividere, soprattutto per quanto riguarda la lista diche avranno uno sconto. Se siete tra coloro che ancora non hanno provato il vantaggio della ...

