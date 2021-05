Pippa Bennett nel cast di un nuovo thriller

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 maggio 2021) L’attrice-Warner è entrata a far parte deldi unfilm, con protagonisti Saoirse Ronan e Sam Rockwell. Il film non ha ancora, però, un titolo ufficiale. Non ancora chiaro il ruolo diBennet La produzione non ha svelato il ruolo affidato a-Warner, che prossimamente tornerà sugli schermi televisivi con le puntate della seconda stagione della serie Gangs of London, mentre nelci sono anche David Oyelowo e Ruth Wilson. Alcune indiscrezioni sulfilm Non si hanno molte informazioni sulfilm che vedrà nel suol’attriceBennet. Il progetto verrà prodotto da Searchlight Pictures e sarà ...