Milano: 'Loc' progetto vincitore per la riqualificazione di piazzale Loreto (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Si chiama 'Loc-Loreto open community' il progetto vincitore di Reinventing Cities, il bando internazionale indetto dal Comune di Milano insieme a C40 per la riqualificazione di piazzale Loreto. La proclamazione è avvenuta poco fa alla Triennale di Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021), 11 mag. (Adnkronos) - Si chiama 'Loc-open community' ildi Reinventing Cities, il bando internazionale indetto dal Comune diinsieme a C40 per ladi. La proclamazione è avvenuta poco fa alla Triennale di

Advertising

alesdebr : LOC, il nuovo Piazzale Loreto di Milano. - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Bologna #coda tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Loc. Aglio Km 255 dal km 263 - MyWayASPI : Ore 07:11 11/05/2021 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI ?? Bologna #coda di 3 km per lavori tra Calenzano-Sesto Fioren… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Firenze #coda di 2 km tra Loc. Aglio Km 255 e Calenzano-Sesto Fiorentino dal km… - MyWayASPI : Ore 18:18 07/05/2021 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI ?? Firenze #trafficobloccato per veicolo in avaria tra Loc. Ag… -