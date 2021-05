Marotta: “Superlega accantonata”. E dà un’indizio sulla Juve (Di martedì 11 maggio 2021) Beppe Marotta, ad dell’Inter, parla dopo la riunione tra i club di Serie A: “Superlega? Discorso chiuso, ritrovata concordia tra noi” L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, si è fermato a parlare con i cronisti al termine della riunione odierna, a Milano, tra i club di Serie A. In particolare, Marotta ha affrontato l’argomento Superlega e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 11 maggio 2021) Beppe, ad dell’Inter, parla dopo la riunione tra i club di Serie A: “? Discorso chiuso, ritrovata concordia tra noi” L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, si è fermato a parlare con i cronisti al termine della riunione odierna, a Milano, tra i club di Serie A. In particolare,ha affrontato l’argomentoe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FiorentinaUno : MAROTTA: “Il discorso Superlega è stato archiviato. Ora va trovato un modello di sostenibilità per i club di A” -… - sscalcionapoli1 : Marotta annuncia: “Tema #Superlega archiviato. Riconciliazione per nuovo modello di sostenibilità” - GiokerMusso : RT @calciomercatoit: ?? #Superlega, #Marotta: 'Progetto accantonato. La #Juventus? Gli aspetti tecnici non mi competono' ?? via @GiokerMusso… - OhWhatFun__ : RT @marifcinter: Marotta: “Il tema Superlega è stato accantonato. È un discorso che è stato superato in un clima di grande cordialità tra t… - MCalcioNews : #Marotta dopo l'Assemblea #SerieA: 'Tema #Superlega archiviato' -