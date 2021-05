Libero: le istituzioni hanno scelto la strada del “compromesso“ con i tifosi (Di martedì 11 maggio 2021) “La politica succube delle tifoserie”, titola Libero un commento a proposito dei recenti festeggiamenti a Milano per lo scudetto vinto dall’Inter, ma anche a Como e Perugia, per la promozione delle squadre in Serie B, passando per Empoli e Salerno, per la promozione in serie A. Ma non è solo il mondo del calcio ad ignorare le regole imposte dalla pandemia, anche all’inizio del Giro d’Italia si sono viste frotte di tifosi ammassarsi agli arrivi di tappa. In questo scenario la politica e le istituzioni cosa hanno fatto? Un bel nulla. Nessuna strategia né a livello nazionale né locale. Sintomatico il caso milanese. Davanti a uno scudetto atteso da dieci anni, in città nessuno aveva predisposto nulla. Né la prefettura né il Comune. Traffico in tilt, gente in piazza e di vigili e forze dell’ordine nessuna traccia. Con la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) “La politica succube delle tifoserie”, titolaun commento a proposito dei recenti festeggiamenti a Milano per lo scudetto vinto dall’Inter, ma anche a Como e Perugia, per la promozione delle squadre in Serie B, passando per Empoli e Salerno, per la promozione in serie A. Ma non è solo il mondo del calcio ad ignorare le regole imposte dalla pandemia, anche all’inizio del Giro d’Italia si sono viste frotte diammassarsi agli arrivi di tappa. In questo scenario la politica e lecosafatto? Un bel nulla. Nessuna strategia né a livello nazionale né locale. Sintomatico il caso milanese. Davanti a uno scudetto atteso da dieci anni, in città nessuno aveva predisposto nulla. Né la prefettura né il Comune. Traffico in tilt, gente in piazza e di vigili e forze dell’ordine nessuna traccia. Con la ...

