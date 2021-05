Lettera aperta sulle «morti bianche» (Di martedì 11 maggio 2021) Gent.ma Dott.ssa Norma Rangeri, nell’ultima settima si è tornati a parlare di un fenomeno gravissimo noto col nome di «morti bianche». Secondo l’I.N.A.I.L. nel 1° trimestre del 2021 si sono verificati 185 infortuni mortali. Oltre due decessi sul lavoro al giorno; 19 in più del 2020. Nel 2020 ci sono state 1.270 «morti bianche», oltre 3 al giorno (Fonte: Il Sole 24 Ore e Il Manifesto del 5 maggio 2021). Queste notizie sono accompagnate dalle ennesime dichiarazioni: «occorrono più controlli», … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 11 maggio 2021) Gent.ma Dott.ssa Norma Rangeri, nell’ultima settima si è tornati a parlare di un fenomeno gravissimo noto col nome di «». Secondo l’I.N.A.I.L. nel 1° trimestre del 2021 si sono verificati 185 infortuni mortali. Oltre due decessi sul lavoro al giorno; 19 in più del 2020. Nel 2020 ci sono state 1.270 «», oltre 3 al giorno (Fonte: Il Sole 24 Ore e Il Manifesto del 5 maggio 2021). Queste notizie sono accompagnate dalle ennesime dichiarazioni: «occorrono più controlli», … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Diego_Bruno80 : RT @scenarieconomic: “Agite, per la sopravvivenza della Francia”. Nuova lettera aperta dei generali francesi, con 210 mila firme https://t.… - MRC_uscITA : Maledetti globalisti, vogliono la guerra di religione e razziale. Anche oggi il ministro dell'inferno ne ha importa… - toni08061963 : RT @scenarieconomic: “Agite, per la sopravvivenza della Francia”. Nuova lettera aperta dei generali francesi, con 210 mila firme https://t.… - BdeligioBruno : RT @bisagnino: “Agite, per la sopravvivenza della Francia”. Nuova lettera aperta dei generali francesi, con 210 mila firme -