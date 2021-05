Le rivelazioni della Denise Pipitone di Scalea sorprendono il pubblico (Di martedì 11 maggio 2021) Le speranze per il ritrovamento di Denise Pipitone si erano riaccese questa mattina, con una ragazza di Scalea. Ecco com’è finita. Denise Pipitone (Google Images)La notizia di stamattina, secondo la quale i carabinieri di Scalea avrebbero avviato le indagini di controllo su una ragazza di origine romena e residente nel comune calabrese, avevano riacceso più di una speranza. Molti dettagli, a detta di un informatore, combaciavano perfettamente. Dopo tanti altri casi simili, era difficile sperare. Eppure, non se ne è potuto fare a meno, date la somiglianza estetica e la storia personale della giovane di 21 anni, sobria ma eclettica. La cosiddetta Denise Pipitone di Scalea, poteva essere la ... Leggi su chenews (Di martedì 11 maggio 2021) Le speranze per il ritrovamento disi erano riaccese questa mattina, con una ragazza di. Ecco com’è finita.(Google Images)La notizia di stamattina, secondo la quale i carabinieri diavrebbero avviato le indagini di controllo su una ragazza di origine romena e residente nel comune calabrese, avevano riacceso più di una speranza. Molti dettagli, a detta di un informatore, combaciavano perfettamente. Dopo tanti altri casi simili, era difficile sperare. Eppure, non se ne è potuto fare a meno, date la somiglianza estetica e la storia personalegiovane di 21 anni, sobria ma eclettica. La cosiddettadi, poteva essere la ...

Advertising

LegaSalvini : ++ ?? NUOVE RIVELAZIONI SHOCK DI PALAMARA SUL SISTEMA DI POTERE DELLA MAGISTRATURA ++ - sar_t_h : “ROSSO AURORA” COME MANIPOLARE LE MASSE IN 10 MOSSE Jean Gabin 7 Maggio 2021 Padre Régimbald e Serge Monast nel… - Frances48520231 : RT @ore14rai2: ? Milo Infante annuncia a #ORE14RAI2 la notizia ufficiale della riapertura da parte della Procura di Marsala delle indagini… - GesAU_it : Molte rivelazioni, come la verità della vostra vita eterna, bambini, vi saranno svelate. - GesAU_it : Molte rivelazioni, come la verità della vostra vita eterna, bambini, vi saranno svelate. -