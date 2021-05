Il Napoli non ha perso la Champions a Benevento. 5-1 all’Udinese e prova di maturità (Di martedì 11 maggio 2021) Costruite dal basso, che noi facciamo gol. È l’undicesimo del secondo tempo quando il portiere dell’Udinese Musso appoggia in verticale al limite dell’area, Lozano in versione Arriba Arriba Speed Gonzales anticipa l’avversario e la deposita in rete. È il gol del 3-1. È il gol della relativa sicurezza. Quello che consente al Napoli di issarsi temporaneamente al secondo posto in classifica e, soprattutto, di compiere il proprio dovere. Poi, arriva anche il quarto di Di Lorenzo che fa il tap-in su colpo di testa di Manolas. E anche il quinto di Insigne al 90esimo. Napoli-Udinese finisce 5-1. Il Napoli domina e conduce in porto una partita che, come tutte, nasconde insidie. Al di là del risultato roboante. Gli azzurri mantengono intatte le speranze Champions. Se domani sera la Juventus non dovesse vincere in casa del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) Costruite dal basso, che noi facciamo gol. È l’undicesimo del secondo tempo quando il portiere dell’Udinese Musso appoggia in verticale al limite dell’area, Lozano in versione Arriba Arriba Speed Gonzales anticipa l’avversario e la deposita in rete. È il gol del 3-1. È il gol della relativa sicurezza. Quello che consente aldi issarsi temporaneamente al secondo posto in classifica e, soprattutto, di compiere il proprio dovere. Poi, arriva anche il quarto di Di Lorenzo che fa il tap-in su colpo di testa di Manolas. E anche il quinto di Insigne al 90esimo.-Udinese finisce 5-1. Ildomina e conduce in porto una partita che, come tutte, nasconde insidie. Al di là del risultato roboante. Gli azzurri mantengono intatte le speranze. Se domani sera la Juventus non dovesse vincere in casa del ...

