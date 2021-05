Highlights e gol Napoli-Udinese 5-1, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 11 maggio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Napoli-Udinese 5-1, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Maradona dominio degli azzurri che passano in vantaggio con Zielinski, quindi pochi minuti dopo raddoppia Fabian Ruiz. Okaka prima dell’intervallo accorcia le distanze, nella ripresa c’è gloria per Lozano, Di Lorenzo e Insigne. In alto e di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Ilcon glie i gol di5-1, match valido per la trentaseiesima giornata di. Al Maradona dominio degli azzurri che passano in vantaggio con Zielinski, quindi pochi minuti dopo raddoppia Fabian Ruiz. Okaka prima dell’intervallo accorcia le distanze, nella ripresa c’è gloria per Lozano, Di Lorenzo e Insigne. In alto e di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

