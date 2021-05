Graffi sull’acciaio | il rimedio perfetto per eliminarli è…

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 11 maggio 2021) Se il vostro rubinetto o il piano cottura sono stati compromessi da accidentali, non disperate. A tutto c’è! In questo caso specifico poi, riuscirete a cancellare qualsiasi ammaccatura in un lampo e quasi a costo zero! Molte parti dell’arredo casalingo sono realizzate proprio con questo materiale, resistente ed elegante al contempo: rubinetteria, piani di cottura, pentole, lavelli. Sono proprio loro quelli a cui è opportuno dedicare una pulizia profonda! Spesso, però, un detergente sbagliato, una spugnetta troppo abrasiva o un’eccessiva energia nel compiere le operazioni possono rovinare irrimediabilmente le superfici. Riportarle al nuovo, sarà un gioco da ragazze, vi basterà aprire un cassettino del bagno e utilizzare un prodotto normalmente impiegato per l’igiene personale. Curiose? ...