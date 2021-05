Advertising

cesarebrogi1 : RT @Bulla_Adriano: Fondamentalisti israeliani danzano mentre brucia una moschea a #Gerusalemme... Un girone dell'inferno? Sì: è il mondo… - DamatoRicardo : Gerusalemme, inferno sulla Spianata Vittime e feriti, Hamas lancia razzi. Netanyahu: «Varcata una linea rossa»… - Stavrogin1977 : RT @OGiannino: In ultime 3 settimane tutto indicava si preparasse ondata di nuove violenze a Gerusalemme e pioggia di razzi su Israele. USA… - almascien : TgSole24 - 10 Maggio 2021 - Gerusalemme: scoppia l’Inferno - thecoolmauri : RT @Bulla_Adriano: Fondamentalisti israeliani danzano mentre brucia una moschea a #Gerusalemme... Un girone dell'inferno? Sì: è il mondo… -

Il Manifesto

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si è detto preoccupato 'per le continue violenze nellaEst occupata, nonché per i possibili sgomberi di famiglie palestinesi dalle loro ...In queste ore, fatte soprattutto di interminabili notti,e la Spianata delle moschee hanno ripreso a bruciare, in undi guerriglia urbana, alla cui violenza e intensità non si assisteva da anni. Ci sono già numerosissimi feriti coinvolti,...Scrive Khaled Abu Toameh: I palestinesi sono riusciti a trasformare la disputa legale sulla proprietà di un certo numero di immobili nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme est in una grave crisi ...