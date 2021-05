Final Fantasy VII Remake è costato $140 milioni secondo una stima (Di martedì 11 maggio 2021) Atul Goyal, managing director di Jeffries & Company, ha svelato quanto è costato a Square Enix lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake e, secondo una stima, la compagnia avrebbe sborsato ben 140 milioni di dollari per il titolo. Per fare un confronto, l'amato Final Fantasy 7 per PlayStation 1 costò circa 40 milioni di dollari che, già all'epoca, era una cifra decisamente alta. Andando avanti, con le nuove tecnologie e nuove console, i costi di sviluppo sono aumentati di molto e, perciò, il budget per il Remake è risultato molto più alto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021) Atul Goyal, managing director di Jeffries & Company, ha svelato quanto èa Square Enix lo sviluppo diVIIe,una, la compagnia avrebbe sborsato ben 140di dollari per il titolo. Per fare un confronto, l'amato7 per PlayStation 1 costò circa 40di dollari che, già all'epoca, era una cifra decisamente alta. Andando avanti, con le nuove tecnologie e nuove console, i costi di sviluppo sono aumentati di molto e, perciò, il budget per ilè risultato molto più alto. Leggi altro...

