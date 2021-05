Fece il suo "dovere" il lavoratore che denunciò la 'sua' rsa durante la pandemia (Di martedì 11 maggio 2021) (AGI) – Milano, 10 mag. – Raccontare ai media le presunte negligenze durante la pandemia ai danni di persone fragili ospitate in una rsa “era non solo un diritto ma anche un dovere civico” per un lavoratore a contatto con queste persone. Lo scrive il Tribunale del Lavoro di Milano nelle motivazioni alla sentenza con cui ha ritenuto “ritorsivo” il licenziamento di Hamala Diop, il 25enne ex operatore sanitario della Ampast, cooperativa per cui lavorava nell'Istituto Palazzolo Don Gnocchi di Milano. La sua denuncia poteva cambiare il corso delle cose Le sue denunce su comportamenti non consoni e scarse precauzioni che avrebbero comportato anche dei decessi nella storica Fondazione milanese sono poi confluite in un'indagine della Procura di Milano, oltre che essere state riportate dai media. “La ... Leggi su agi (Di martedì 11 maggio 2021) (AGI) – Milano, 10 mag. – Raccontare ai media le presunte negligenzelaai danni di persone fragili ospitate in una“era non solo un diritto ma anche uncivico” per una contatto con queste persone. Lo scrive il Tribunale del Lavoro di Milano nelle motivazioni alla sentenza con cui ha ritenuto “ritorsivo” il licenziamento di Hamala Diop, il 25enne ex operatore sanitario della Ampast, cooperativa per cui lavorava nell'Istituto Palazzolo Don Gnocchi di Milano. La sua denuncia poteva cambiare il corso delle cose Le sue denunce su comportamenti non consoni e scarse precauzioni che avrebbero comportato anche dei decessi nella storica Fondazione milanese sono poi confluite in un'indagine della Procura di Milano, oltre che essere state riportate dai media. “La ...

