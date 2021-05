Dopo la ‘non scelta’ a UeD di Samantha Curcio, la reazione di Bohdan Beyba (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo una marea di indiscrezioni, è finalmente andata in onda la puntata della scelta di Samantha Curcio. Prima tra i tronisti di questa tranche, ha stupito perché in studio ha voluto che entrasse per primo il corteggiatore a cui ha deciso di dichiararsi. “Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella, una principessa, sei il primo uomo che mi ha fatto sognare la favola che cercavo. Sei il primo uomo cui penso quando mi sveglio, sei il primo cui penso quando parlo con le mie amiche”, ha detto Samantha ad Alessio Cennicola prima dell’abbraccio sommerso dai petali rossi. Non c’è nemmeno stato bisogno di una risposta del corteggiatore. Solo in un secondo momento, nonostante Tina Cipollari gliel’avesse sconsigliato, ha fatto entrare l’altro, ovvero Bohdan Beyba. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021)una marea di indiscrezioni, è finalmente andata in onda la puntata della scelta di. Prima tra i tronisti di questa tranche, ha stupito perché in studio ha voluto che entrasse per primo il corteggiatore a cui ha deciso di dichiararsi. “Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella, una principessa, sei il primo uomo che mi ha fatto sognare la favola che cercavo. Sei il primo uomo cui penso quando mi sveglio, sei il primo cui penso quando parlo con le mie amiche”, ha dettoad Alessio Cennicola prima dell’abbraccio sommerso dai petali rossi. Non c’è nemmeno stato bisogno di una risposta del corteggiatore. Solo in un secondo momento, nonostante Tina Cipollari gliel’avesse sconsigliato, ha fatto entrare l’altro, ovvero. La ...

