Covid | l’indice di positività è sceso al 2 | 4% | negli ospedali meno ricoveri e terapie intensive

(Di martedì 11 maggio 2021) Come dicevamo ieri, dopo un arco di mesi che sembrava doversi protrarre all’infinito, oggi sul frontenel paese, si registra un record in positivo! Era infatti dallo scorso ottobre che i dati comunicati dal ministero della Salute, non erano così bassi. Nelle ultime 24 ore dai 286.428 tamponi eseguiti, emersi altri 6.946 nuovi contagi Nello specifico, a fronte dei 286.428 tamponi ‘misti’ (cioè molecolari ed antigenici calcolati insieme), eseguiti nelle ultime 24 ore, sono stati individuati altri 6.946 nuovi contagi, che restituiscono quindi un indice dipari al 2,4%, dunque in metto calo. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano diramato dalla Protezione civile, attualmente nel Paese sono 363.859 i positivi (e non necessariamente tutti ‘malati’), dunque ben -9.811 rispetto a ieri. Anche oggi tra le regioni maggiormente colpite ...