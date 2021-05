Chiara Ferragni diventa Global Ambassador di Bulgari (Di martedì 11 maggio 2021) Chiara Ferragni è stata scelta da Bulgari come Global Ambassador perché “incarna alla perfezione lo spirito più autentico dell’azienda” Attraverso un post su Instagram, Chiara Ferragni ha annunciato di essere stata scelta per ricoprire il ruolo di Global Ambassador per Bulgari, la celebre maison di gioielli, famosa in tutto il mondo. “Sono felice di annunciare che sono il nuovo Global Ambassador di Bulgari”. Così esordisce il post di Chiara Ferragni e prosegue, manifestando orgoglio e riconoscenza per la maison e due delle persone ai vertici dell’azienda: “Sono davvero orgogliosa di far parte della famiglia Bulgari ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 maggio 2021)è stata scelta dacomeperché “incarna alla perfezione lo spirito più autentico dell’azienda” Attraverso un post su Instagram,ha annunciato di essere stata scelta per ricoprire il ruolo diper, la celebre maison di gioielli, famosa in tutto il mondo. “Sono felice di annunciare che sono il nuovodi”. Così esordisce il post die prosegue, manifestando orgoglio e riconoscenza per la maison e due delle persone ai vertici dell’azienda: “Sono davvero orgogliosa di far parte della famiglia...

Advertising

repubblica : Chiara Ferragni è la nuova global ambassador Bvlgari - _s_c_g : @juicehar chiara ferragni - BuSaverio : RT @ilgiornale: ?? 'Nessuno lo invita come rapper'. Secondo #Ringo, #Fedez starebbe sfruttando questo momento 'per avere clic', forse in vis… - ItalianStyle_it : RT @Engage_Magazine: L'influencer aiuterà il marchio fashion 'a comunicare i propri valori ad un audience cross generazionale e internazion… - Engage_Magazine : L'influencer aiuterà il marchio fashion 'a comunicare i propri valori ad un audience cross generazionale e internaz… -