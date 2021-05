Chef de La Prova del Cuoco fa coming out come donna transgender (Di martedì 11 maggio 2021) Per anni ha bazzicato gli studi de La Prova del Cuoco in qualità di Chef, sia alla corte di Antonella Clerici sia a quella di Elisa Isoardi. Ora – a distanza di tempo dalla sua ultima apparizione televisiva – ha scritto un lungo post su Instagram facendo coming out come donna transessuale. Il suo nome ora è Chloe Facchini. Un coming out inatteso, visto che mai Chef Facchini aveva parlato della sua vita privata quando presenziava negli studi dell’ormai compianta La Prova del Cuoco. Chef de La Prova del Cuoco fa coming out come donna transessuale. Il post su Instagram. “Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi ... Leggi su biccy (Di martedì 11 maggio 2021) Per anni ha bazzicato gli studi de Ladelin qualità di, sia alla corte di Antonella Clerici sia a quella di Elisa Isoardi. Ora – a distanza di tempo dalla sua ultima apparizione televisiva – ha scritto un lungo post su Instagram facendoouttransessuale. Il suo nome ora è Chloe Facchini. Unout inatteso, visto che maiFacchini aveva parlato della sua vita privata quando presenziava negli studi dell’ormai compianta Ladelde Ladelfaouttransessuale. Il post su Instagram. “Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi ...

