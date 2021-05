Brit Awards 2021: tutti i vincitori e le esibizioni (le Little Mix fanno la storia) (Di martedì 11 maggio 2021) Solitamente la cerimonia dei Brit Awards si tiene ogni febbraio, ma quest’anno a causa della pandemia si è svolta ieri sera a Londra all’O2 Arena. A trionfare sono stati i grandi nomi del panorama musicale dell’ultimo anno: The Weeknd (dopo l’ingiustizia dei Grammy) ha avuto la sua rivincita, Harry Styles ha vinto il premio di miglior singolo e Dua Lipa di miglior album, ma l’Awards più chiacchierato è quello andato alle Little Mix. Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall hanno trionfato nella categoria ‘best British group’ e sono la prima band tutta al femminile a vincere questo premio. Brave ragazze! We’re excited to announce that @DUALIPA has won the award for Female Solo Artist in association with @AmazonMusicUK!! #Brits pic.twitter.com/nubOSzTsTF — ... Leggi su biccy (Di martedì 11 maggio 2021) Solitamente la cerimonia deisi tiene ogni febbraio, ma quest’anno a causa della pandemia si è svolta ieri sera a Londra all’O2 Arena. A trionfare sono stati i grandi nomi del panorama musicale dell’ultimo anno: The Weeknd (dopo l’ingiustizia dei Grammy) ha avuto la sua rivincita, Harry Styles ha vinto il premio di miglior singolo e Dua Lipa di miglior album, ma l’più chiacchierato è quello andato alleMix. Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall hanno trionfato nella categoria ‘bestish group’ e sono la prima band tutta al femminile a vincere questo premio. Brave ragazze! We’re excited to announce that @DUALIPA has won the award for Female Solo Artist in association with @AmazonMusicUK!! #s pic.twitter.com/nubOSzTsTF — ...

