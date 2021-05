Audi Q4 e-tron - La gamma si amplia con la variante integrale (Di martedì 11 maggio 2021) A poche settimane dall'anteprima mondiale e dall'apertura degli ordini per le versioni a due ruote motrici, l' trong>Audi trong> Q4 e-tron amplia la propria gamma con la variante integrale a doppio motore. In concessionaria da giugno, questa Suv elettrica è declinata in due allestimenti, Business Advanced e s line edition, e proposta con prezzi a partire, rispettivamente, da 62.100 e 63.700 euro. Le caratteristiche. Aggiungendo un motore all'avantreno (che comporta un aggravio di peso di 60 chili), la Q4 50 e-tron supera di slancio nelle prestazioni le versioni 2WD già disponibili (35 e-tron e 40 e-tron). In gioco ci sono in tutto 299 cavalli e 460 Nm, per uno 0-100 km/h da 6,2 secondi, mentre la velocità massima è ... Leggi su quattroruote (Di martedì 11 maggio 2021) A poche settimane dall'anteprima mondiale e dall'apertura degli ordini per le versioni a due ruote motrici, l'trong> Q4 e-la propriacon laa doppio motore. In concessionaria da giugno, questa Suv elettrica è declinata in due allestimenti, Business Advanced e s line edition, e proposta con prezzi a partire, rispettivamente, da 62.100 e 63.700 euro. Le caratteristiche. Aggiungendo un motore all'avantreno (che comporta un aggravio di peso di 60 chili), la Q4 50 e-supera di slancio nelle prestazioni le versioni 2WD già disponibili (35 e-e 40 e-). In gioco ci sono in tutto 299 cavalli e 460 Nm, per uno 0-100 km/h da 6,2 secondi, mentre la velocità massima è ...

