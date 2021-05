Architetti | è morto Art Gensler | archistar artefice di arditi edifici avveniristici

(Di martedì 11 maggio 2021) Los Angeles, 11 mag. - (Adnkronos) - L'architetto statunitense Art, progettista di fama internazionale che ha lavorato per colossi quali Bank of America, General Motors, Warner Bros, Dell Computers, Apple e Facebook, èlunedì 10 maggio nel sonno nella sua casa di Mill Valley, in California, all'età di 85 anni dopo 18 mesi di malattia. L'annuncio della scomparsa dell'diè stato dato oggi dal suo rinomato studio di architettura che ha sede a San Francisco, città per la quale ha progettato il Chase Center e il Moscone Convention Center West, diventati punti di riferimento dell'urbanistica californiana. Alla guida dello studio fino al 2010,tra i suoi ultimi progetti ha firmato la ...

Advertising

TV7Benevento : **Architetti: è morto Helmut Jahn, archistar che ha cambiato il volto di Chicago** (2)... - TV7Benevento : **Architetti: è morto Helmut Jahn, archistar che ha cambiato il volto di Chicago**... -

Ultime Notizie dalla rete : Architetti morto

... Filadelfia, Bruxelles, Berlino e Bangkok, èall'età di 81 anni vittima di un incidente stradale nello stato dell'Illinois. L'archistar stava andando in bicicletta a Campton Hills, a un ...Nato a Norimberga il 4 gennaio 1940, dopo aver studiato alla Technische Hochschule di Monaco di Baviera, Jahn è emigrato negli Stati Uniti dove ha studiato con Ludwig Mies van der Rohe presso l'...Adnkronos) - L'architetto statunitense Art Gensler, progettista di fama internazionale che ha lavorato per colossi quali Bank of America, General Motors, Warner Bros, Dell Computers, Apple e Facebook, ...Crissolo – Venerdì 7 maggio si è svolta, come da sue espresse volontà, la dispersione delle ceneri dell’architetto Renato Maurino: la cerimonia laica si è tenuta ai piedi del Monviso, in località Pont ...