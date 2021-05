Amici 20 | Pettinelli durissima su Aka7even | la reazione inaspettata del cantante

Advertising

Novanews242 : AMICI 20 Anna Pettinelli durissima contro Aka7even per la finale. - Novanews242 : AMICI 20 Anna Pettinelli durissima contro Aka7even per la finale. - DeboraParigi : Cara Anna Pettinelli tu lo volevi tanto tanto il caro Sangiovanni, è lui che non ha voluto te! E grazie al cielo, a… - amolamialady : RT @paroleacasx: NUOVA AUTOBIOGRAFIA DELLA PETTINELLI: #amici20 #amemici20 #amici #amici21 #amici2021 #amicispolier - e_enula : RT @paroleacasx: NUOVA AUTOBIOGRAFIA DELLA PETTINELLI: #amici20 #amemici20 #amici #amici21 #amici2021 #amicispolier -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Pettinelli

20, scontro tra Aka7even e Anna. Lui sbotta: 'Non vuole venirmi incontro in nessun modo' Manca poco alla Finale2021 e ogni allievo vuole giocarsi al meglio la corsa per la ...Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram - > CLICCA QUI20, Annarifiuta la richiesta del suo allievo Aka7even: cosa accadrà in finale? ...In questa edizione di Amici, sono venuti a galla molti cantautori che stanno avendo già molto successo, nonostante non sia ancora finita ...In vista della finale di Amici, Aka7even si è scontrato ancora una volta con la sua insegnante che si è rifiutata di cambiargli un brano ...