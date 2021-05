“Adesso basta”. Massimo Galli, l’annuncio inaspettato: “Perché non mi vedrete più in televisione” (Di martedì 11 maggio 2021) Da quando è iniziata la pandemia da Covid 19 è uno dei medici maggiormente presenti tv: Massimo Galli è il responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Come tanti suoi colleghi, soprattutto nella prima fase dell’emergenza, i suoi consigli sono stati molti utili per capire cosa stava succedendo e per iniziare a rassicurare i tanti italiani spiazzati rispetto al coronavirus. Col tempo la sua presenza, come quella di tanto suoi colleghi, è diventata praticamente fissa in tv. Medici e virologi si alternano nei talk show, nelle trasmissioni di approfondimento e spiegano la loro posizione rispetto all’evoluzione della pandemia e all’arrivo dei vaccini che vengono ritenuti lo strumento necessario per tornare alla normalità dopo oltre un anno di emergenza. Massimo Galli è stato ospite de L’Aria Che Tira ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Da quando è iniziata la pandemia da Covid 19 è uno dei medici maggiormente presenti tv:è il responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Come tanti suoi colleghi, soprattutto nella prima fase dell’emergenza, i suoi consigli sono stati molti utili per capire cosa stava succedendo e per iniziare a rassicurare i tanti italiani spiazzati rispetto al coronavirus. Col tempo la sua presenza, come quella di tanto suoi colleghi, è diventata praticamente fissa in tv. Medici e virologi si alternano nei talk show, nelle trasmissioni di approfondimento e spiegano la loro posizione rispetto all’evoluzione della pandemia e all’arrivo dei vaccini che vengono ritenuti lo strumento necessario per tornare alla normalità dopo oltre un anno di emergenza.è stato ospite de L’Aria Che Tira ...

