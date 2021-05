Adele, grave lutto per la cantante britannica (Di martedì 11 maggio 2021) È venuto a mancare il padre dell’artista Non ce l’ha fatta il padre di Adele, cantante inglese che con la sua voce ha conquistato tutti. Il padre, Mark Evans si è arreso a 57 anni a una lunga battaglia contro il cancro. I due non erano però i buoni rapporti, anzi, e nemmeno la malattia era riuscita ad appianare le divergenze. L’artista non parlava con l’uomo dal ’99: nonostante questo Evans era sempre stato convinto di poter ricostruire un rapporto con la figlia. Evans, ex idraulico, abbandonò la famiglia, dopo alcuni problemi legati all’alcolismo nel 1991 quando la futura star aveva solo tre anni. Così qualche anno dopo l’artista ha deciso di chiudere ogni tipo di legame. Una fonte, al “The Sun” ha spiegato che tutta la famigli dell’artista e essa stesse sono comunque turbati dalla dipartita di quell’uomo che aveva provato fino all’ultimo a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 maggio 2021) È venuto a mancare il padre dell’artista Non ce l’ha fatta il padre diinglese che con la sua voce ha conquistato tutti. Il padre, Mark Evans si è arreso a 57 anni a una lunga battaglia contro il cancro. I due non erano però i buoni rapporti, anzi, e nemmeno la malattia era riuscita ad appianare le divergenze. L’artista non parlava con l’uomo dal ’99: nonostante questo Evans era sempre stato convinto di poter ricostruire un rapporto con la figlia. Evans, ex idraulico, abbandonò la famiglia, dopo alcuni problemi legati all’alcolismo nel 1991 quando la futura star aveva solo tre anni. Così qualche anno dopo l’artista ha deciso di chiudere ogni tipo di legame. Una fonte, al “The Sun” ha spiegato che tutta la famigli dell’artista e essa stesse sono comunque turbati dalla dipartita di quell’uomo che aveva provato fino all’ultimo a ...

