Accoltella l’ex compagna e uccide il figlio 19enne di lei a Tortolì: caccia all’uomo in Sardegna (Di martedì 11 maggio 2021) Dramma in Sardegna, dove sarebbe in corso una caccia all’uomo nell’area dell’Ogliastra: inquirenti alla ricerca di un 29enne che, secondo le prime informazioni, avrebbe Accoltellato l’ex compagna e ucciso il figlio 19enne di lei. Accoltella la ex e uccide il figlio di lei a Tortolì L’uomo sospettato di aver ferito l’ex compagna e ucciso il figlio 19enne della donna sarebbe ora ricercato in tutta l’Ogliastra. Lo riferisce l’Ansa, che riporta una prima ricostruzione dei fatti ora al vaglio degli inquirenti. La persona in fuga sarebbe un cittadino di 29 anni di origine pakistana, il quale, secondo quanto finora ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 maggio 2021) Dramma in, dove sarebbe in corso unanell’area dell’Ogliastra: inquirenti alla ricerca di un 29enne che, secondo le prime informazioni, avrebbetoe ucciso ildi lei.la ex eildi lei aL’uomo sospettato di aver feritoe ucciso ildella donna sarebbe ora ricercato in tutta l’Ogliastra. Lo riferisce l’Ansa, che riporta una prima ricostruzione dei fatti ora al vaglio degli inquirenti. La persona in fuga sarebbe un cittadino di 29 anni di origine pakistana, il quale, secondo quanto finora ...

Advertising

CatelliRossella : Accoltella l'ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra - Sardegna - - infoitinterno : Accoltella l’ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra: era intervenuto per difendere la mamma - SardiniaPost : ?? Accoltella la ex e uccide il figlio di 19 anni ?? L'uomo era già stato arrestato per maltrattamenti, ma si è prese… - AnsaSardegna : Accoltella l'ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra. Il ragazzo, 19 anni, era intervenuto per proteggere la mamm… - giomo2 : RT @fanpage: L'ex compagno della madre lo uccide: era intervenuto per difenderla, aveva appena 19 anni -