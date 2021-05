Uomini e Donne spoiler | Riccardo accusa Armando di complotto e scatta la rissa

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’ultima registrazione di, quella di domenica 9 maggio, è stata davvero ricca di colpi di scena. In studio sono tornati, ancora una volta,e Roberta, per parlare delle cause che hanno portato la loro relazione a capitolare. Durante il dibattito, però, Guarnieri ha mosso delle accuse molto forti contro alcuni esponenti del parterre. Nel suo mirino ci sono finiti, non solo la Di Padua, ma anche Ida Platano eIncarnato. Specie quest’ultimo si è particolarmente infastidito, al punto da generare una quasiin studio. Alcuni dei presenti sono stati costretti ad intervenire per separarli. Vediamo cosa è accaduto.e Roberta tornano aLe anticipazioni relative alla registrazione del 9 maggio di ...